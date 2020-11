L'Argentina riscrive la storia. In un match valido per la terza giornata del Tri Nations 2020, i Pumas compiono l'impresa andando a vincere 25-15 a Sydney contro i padroni di casa della Nuova Zelanda. Per la Nazionale sudamericana si tratta di una vittoria epocale: mai, prima d'ora, erano riusciti a sconfiggere gli All Blacks. Per la Nuova Zelanda si tratta del secondo ko di fila in Tri Nations dopo quello rimediato una settimana fa contro l'Australia (24-22). Per l'Argentina la vittoria di Sydney acquista ancora più valore se si considera che i Pumas non disputavano una partita ufficiale da oltre un anno, ovvero da quando il 9 ottobre 2019 avevano piegato gli Stati Uniti in Coppa del mondo (27-17).

La cronaca della partita

Si parte subito fortissimo, con i giocatori carichi e Frizell e Matera che dopo pochi minuti di gioco già stanno discutendo animatamente. Passano cinque minuti, la Nuova Zelanda commette fallo e Nicolas Sanchez porta l'Argentina avanti dalla piazzola. Al 12' fuorigioco di Orlando e gli All Blacks impattano il risultato. Prova ad affondare il colpo la squadra di casa, ma l'Argentina è molto attenta in difesa, concreta e, anzi, alla prima occasione colpisce. Fa tutto Nicolas Sanchez. Siamo al 19' e l'apertura argentina calcia l'ovale in avanti. Bruni prolunga il calcio, Mo'unga non ci arriva e così è Sanchez ad afferrare la palla e schiacciare in meta, per il 10-3 per i Pumas. Nervosi gli All Blacks, con Coles che colpisce in faccia Matera e l'arbitro gira una bella punizione a favore dei padroni di casa a favore degli ospiti. Ancora una sberla e Sanchez ringrazia, va sulla piazzola e porta i suoi a +10. È incredibile, ma nonostante il vantaggio è sempre l'Argentina a fare la partita, a spingere e a mettere in difficoltà gli All Blacks. E al 33' è nuovamente Sanchez dalla piazzola a marcare e 16-3 ospite con cui si va al riposo.

La ripresa riprende come era finito il primo tempo. Incubo All Blacks, troppo fallosi, e Nicolas Sanchez che ringrazia ancora e al 48' mette sul tabellone altri tre punti. Devono reagire i tuttineri per non subire uno storico ko. E serve una maul devastante al 53' per abbattere il muro argentino e permettere a Sam Cane di schiacciare. Arrivano i due punti di Mo'unga e punteggio sul 10-19. Poco prima dell'ora di gioco, però, altro fallo e altro piazzato di Sanchez.

Ora è un monologo nero, un'ondata furiosa che vuole ribaltare un match che l'Argentina clamorosamente sta vincendo 10-22, primo possibile successo nella storia per i Pumas contro gli All Blacks. Ma se la Nuova Zelanda alza il ritmo, lo alza in difesa anche la squadra sudamericana, che non concedono nulla. Erode terreno, però, la furia neozelandese che arriva a un passo dalla meta. Ma gli All Blacks sbagliano troppo e un pallone al largo si perde in rimessa laterale e nulla da fare mentre passano i minuti. E il sigillo arriva al 77'. Nicolas Sanchez va sulla piazzola da metà campo. Calcio. Il pallone vola, lento, alto fino ai pali. 25-10, più di due mete di vantaggio e match chiuso. A tempo scaduto segna Caleb Clarke, ma serve solo per fissare il punteggio sul 25-15.

