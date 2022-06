Paolo Garbisi ha fatto centro: il mediano d'apertura dell'Italia si è tolto una grandissima soddisfazione, riuscendo a vincere alla prima stagione in Francia il titolo con il Montpellier. Un trofeo storico per il club transalpino, che aveva perso due volte in finale, prima contro il Tolosa (nel 2011) e poi con il Castres (2018). La vittoria contro Castres per 19-10 ha fatto crollare questo tabù.

C'era bisogno di un italiano per vincere il Brennus! Abbiamo fatto una stagione molto importante e ce la siamo davvero meritata. Siamo riusciti a sorprendere Castres perché avevamo più voglia di vincere. Loro avevano già vinto e noi no, quindi non potevano avere più voglia di noi. Sapevamo che non si saremmo arresi, noi siamo riusciti a resistere fino alla fine. Rappresenta qualcosa di eccezionale per me. Le emozioni sono immense" (Paolo Garbisi)

Come Parisse (e Ghiraldini)

Riflettori puntati su Paolo Garbisi dunque, uno degli artefici di questa vittoria: l'apertura classe ’00 dell’Italia, alla prima stagione transalpina dopo le esperienze con Benetton e Petrarca, è stato grande protagonista anche dell'ultima partita, con un calcio al 65' prima di lasciare il campo tre minuti dopo. Garbisi è solo il secondo italiano a poter vantare un titolo in Francia, dopo Sergio Parisse (anche Ghiraldini vinse con il Tolosa nel 2019, ma saltò la seconda parte di stagione per un brutto infortunio). E dopo partita non sono mancati i complimenti dell'ex capitano azzurro rivolti proprio a Paolo.

Ha già rinnovato

Un Garbisi che mai come in questo momento è al centro del progetto del Montpellier, con cui ha rinnovato per tre anni proprio qualche giorno fa: “Lo staff è stato molto intelligente con Garbisi. Da quando è stato sollevato dalla responsabilità dei calci, vedo Paolo più libero in campo. Anzi, lo trovo eccellente. Ha finalmente imparato a lasciare le emozioni nella sua stanza la sera dei big match” ha detto il presidente della società Mohed Altad al quotidiano francese Midi Olympique. “Diciamo che quando era il piazzatore era più ansioso nei grandi stadi. Adesso non è più così: contro Bordeaux ha anche segnato un drop. Paolo è una pepita, e sarà con noi fino al 2025: abbiamo appena prolungato il suo contratto”.

