Una bruttissima notizia ci arriva dal rugby francese: martedì mattina, all'inizio dell'allenamento sul terreno dello stadio Claude-Panier, è morto, vittima, un giovane giocatore di Chartres (squadra di Federal 1, il più alto livello di rugby amatoriale francese), James Theodore (22 anni). Secondo le prime informazioni riportate dai nostri colleghi di L'Écho Républicain, si è trattato di arresto cardiaco. "James è crollato davanti ai suoi amici durante una partita di calcio di allenamento che non ha nemmeno avuto il tempo di iniziare", ha detto il presidente del club Thomas Louis all'AFP, indicando di non conoscere i dettagli delle cause della morte. “Avevamo appena avuto un blocco di partite abbastanza fitto. Oggi è stata una tranquilla ripresa degli allenamenti, sapendo che la squadra non avrebbe giocato il prossimo fine settimana", ha detto il leader del Chartres Rugby.

Il cordoglio del club

Ad

Sei Nazioni Perché l’Italia è stata costretta a giocare in 13 dopo il rosso a Faiva? 27/02/2022 A 17:20

"Il Chartres Rugby ha l'immensa tristezza di annunciare la morte oggi del nostro giocatore James Theodore. Il Club, i suoi volontari, i suoi compagni di squadra, gli allenatori e tutti i dirigenti si uniscono al dolore della famiglia. James era una persona molto simpatica”, ha pubblicato nel pomeriggio il club sui suoi social.

Cosa è successo

Durante una piccola partita di calcio organizzata come sessione di recupero, nel corso dell'allenamento del club di Chartres, che gioca in Federal 1, James Theodore è crollato sul prato. Nonostante gli sforzi profusi dai compagni di squadra e poi dai vigili del fuoco giunti molto rapidamente sul posto per effettuare un intervento, il giovane pilone non è riuscito a rianimarsi.

Prima di arrivare a Chartres due anni fa, James Theodore era passato per il club di Meaux. Ha imparato il rugby a Reunion, da dove veniva. Era papà di un bambino di 4 anni.

Nuova Zelanda d'oro: l'haka delle ragazze è spettacolare

Sei Nazioni Un’Italia in 13 cade anche a Dublino: sconfitta n.100 nel Torneo 27/02/2022 A 14:42