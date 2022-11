Rugby

Benetton Treviso - Pedata in faccia a un avversario: cartellino rosso per Matteo Minozzi!

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Matteo Minozzi incappa in un cartellino rosso durante la sfida tra Benetton Rugby ed Edinburgh: al 10' il giocatore bianconverde da poco rientrato in Italia, recuperando una palla, colpisce con il piede il volto di un avversario. Purtroppo lascia i suoi con l'uomo in meno per il resto della partita.

00:02:42, 18 minuti fa