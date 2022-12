4 vittorie e 5 sconfitte: il Benetton Treviso deve rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in trasferta nella stagione di United Rugby Championship. Tre mete non bastano, finisce 38-19 per il Connacht al Galway Sportsgrounds.

Al Galway Sportsgrounds parte forte Connacht, che dopo soli 3 minuti trova la prima meta con Murray (convertita da Carty): bel passaggio all'esterno, poi le maglie di Treviso si allargano e il numero 5 può cavalcare via indisturbato. 7-0 subito, dunque, ma la difesa di Treviso non si scompone, e quando riparte fa male: la meta di Watson ne è un esempio. Al 18' palla recuperata sulla linea di metà campo, poi via di sgambata per "Elementare" Watson che oltre a far impazzire Raimondi e Munari arriva sino alla linea di meta avversaria. Uno splendido scambio veloce porta alla seconda meta di Connacht: è Boyle a segnare al 23' al termine di una bella azione corale. Il calcio di Carty al minuto 36 sigilla il vantaggio della squadra di casa (17-7) nel primo tempo.

Zanon accorcia le distanze: seconda meta del match per Treviso

Gli irlandesi alzano l'asticella del tonnellaggio nella ripresa e al 43' passano di nuovo: Bealham arriva oltre la linea di meta sotto i pali del Benetton. Al 46' calcio controverso a favore del Connacht, ma nessun cartellino. Al 51' Thomas Gallo va vicinissimo alla meta per Treviso, ma la palla è tenuta alta. Il Benetton insiste e trova la marcatura: al 54' Zanon riavvicina i suoi. Al 66' però ci pensa Blade a trovare la quarta meta per gli irlandesi, dopo il rosso a Scrafton (testata a un avversario). Il finale di partita regala ancora due mete, una per parte: Menoncello scappa via e segna per Treviso, Tierney-Martin marca la meta n.5 di Connacht. Finisce 38-19, rimandata la prima vittoria esterna per i biancoverdi.

Marcature: 3′ meta Murray tr. Carty, 17′ meta Watson tr. Umaga, 23′ meta Boyle tr. Carty, 36′ p. Carty; 43′ meta Bealham tr. Carty, 53′ meta Zanon tr. Umaga, 66′ meta Blade tr. Carty, 78′ meta Menoncello, 80′ meta Tierney-Martin tr. Carty.

Note: cartellino rosso al 65′ a Scott Scrafton (BEN). Trasformazioni: Connacht 5/5 (Carty 5/5); Benetton Rugby 2/3 (Umaga 2/3). Punizioni: Connacht 1/1 (Carty 1/1). Man of the match: Paul Boyle (CON).

Connacht Rugby: 15 John Porch, 14 Diarmuid Kilgallen (63′ Tiernan O’Halloran), 13 Tom Farrell (60′ Tom Daly), 12 Bundee Aki, 11 Mack Hansen, 10 Jack Carty (c), 9 Kieran Marmion (60′ Caolin Blade), 8 Paul Boyle, 7 Conor Oliver (63′ Jarrad Butler), 6 Cian Prendergast, 5 Niall Murray (54′ Gavin Thornbury), 4 Oisin Dowling, 3 Finlay Bealham (52′ Jack Aungier), 2 Dave Heffernan (52′ Dylan Tierney-Martin), 1 Denis Buckley (52′ Peter Dooley). Head Coach: Andy Friend.

Benetton Rugby: 15 Rhyno Smith (19′ Ignacio Mendy), 14 Marcus Watson 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon (66′ Joaquin Riera), 11 Edoardo Padovani, 10 Jacob Umaga, 9 Dewaldt Duvenage (c) (62′ Alessandro Garbisi), 8 Giovanni Pettinelli (71′ Alessandro Izekor), 7 Michele Lamaro, 6 Manuel Zuliani, 5 Scott Scrafton, 4 Niccolò Cannone (71′ Marco Lazzaroni), 3 Filippo Alongi (31′ Nahuel Tetaz), 2 Giacomo Nicotera (73′ Lapo Frangini), 1 Ivan Nemer (40′ Thomas Gallo, 71′ Ivan Nemer). Head Coach: Marco Bortolami.

