Rugby

Connacht-Benetton Treviso- Scrafton si prende un rosso: testata a un avversario

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Non si mette bene il match del Galway Sportsgrounds per il Benetton Treviso: i biancoverdi chiudono il match contro Connacht con l'uomo in meno. Rosso a Scrafton (testata a un avversario), che arriva una settimana dopo quello a Minozzi.

00:03:11, 30 minuti fa