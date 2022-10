Rugby

Pitinari (Zebre): "Dragons forti sul contatto, sono una squadra molto fisica"

URC - In vista della gara in casa dei Dragons di sabato 29 ottobre, Juan Pitinari, pilone sinistro italo-argentino, ex Argentina XV, con 9 presenze con le Zebre, di cui 5 in questo avvio di stagione, ci presenta il match.

00:07:27, un' ora fa