Quarta vittoria stagione per il Benetton Treviso, che riassapora il successo dopo un'attesa di tre match. Il 24-17 di Monigo contro Edinburgh è il frutto di una prova molto orgogliosa, condotta in porto nonostante un uomo in meno per 70'. Alla fine sono 4 le mete per i biancoverdi, con Smith a segnare quella decisiva al 67'.

Pedata in faccia a un avversario: cartellino rosso per Minozzi!

Parte subito in salita il match dei trevigiani: al 2' Savala porta i suoi in vantaggio con un piazzato, e al 10' il match rischia di prendere una bruttissima piega. Matteo Minozzi infatti, recuperando una palla alta finisce con il rifilare una pedata in viso a una avversario, meritandosi il cartellino rosso. Treviso in 14 praticamente per tutto il match, ma i ragazzi di Bortolami vanno avanti per la loro strada, senza perdere la testa: e così ecco la meta di Watson al 18'. Gli ospiti non pungono e così Treviso riesce a raddoppiare con Negri (ottimo l'assist di Duvenage) e ad andare al riposo sul 10-3, in vantaggio.

"Passaggio alla Mariolino Corso": che assist di Duvenage per la meta di Negri

La risposta di Edinburgh arriva a inizio secondo ripresa: Immelman segna la prima meta degli ospiti, che al 60' trovano di nuovo la marcatura pesante con lo stesso n.15. Sulla situazione di parità - 17-17 - Treviso mantiene i nervi saldi, difende benissimo e soprattutto trova la meta che spezza definitivamente gli equilibri. Un'altra invenzione di Duvenage permette a Smith di andare in meta per il 24-17 che sarà anche il risultato definitivo. Treviso infatti difende con i denti il vantaggio ed Edinburgh non riesce a ribaltarlo.

"E' dietro, è dietro": splendida meta di Treviso con Smith

Marco Bortolami: "Il cartellino rosso ha reso tutto più difficile, ma oggi avevamo lo spirito giusto. Anche il nostro rugby è stato all'altezza, e quindi è andato tutto bene. Il sacrificio per 70 minuti ha fatto la differenza. Ora c'è Connacht: dobbiamo andare là con lo stesso spirito".

Marcature: 1' p. Savala, 18' meta Watson, 36' meta Negri; 42' meta Immelman tr. Savala, 48' meta Lorenzo Cannone tr. Albornoz, 60' meta Immelman tr. Savala, 67' meta Smith tr. Umaga. Note: Cartellino rosso al 10' per Minozzi (BEN), cartellino giallo al 33' per Goosen (EDI), cartellino giallo al 52' per Ruzza (BEN), cartellino giallo al 77' per Smith (BEN). Trasformazioni: Benetton Rugby 2/4 (Albornoz 1/3, Umaga 1/1); Edimburgo 2/2 (Savala 2/2). Punizioni: Edimburgo 1/1 (Savala 1/1). Man of the match: Dewaldt Duvenage (BEN).

Benetton Rugby: 15 Rhyno Smith, 14 Marcus Watson 13 Ignacio Brex, 12 Marco Zanon (58' Tommaso Menoncello), 11 Matteo Minozzi, 10 Tomas Albornoz (52' Jacob Umaga), 9 Dewaldt Duvenage (C) (78' Alessandro Garbisi), 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani (61' Giovanni Pettinelli), 6 Sebastian Negri (62' Niccolò Cannone), 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone (50' Scott Scrafton, 62' Gianmarco Lucchesi, 71' Scott Scrafton), 3 Simone Ferrari (40' Tiziano Pasquali, 58' Simone Ferrari, 71' Nahuel Tetaz), 2 Gianmarco Lucchesi (50' Giacomo Nicotera), 1 Nahuel Tetaz (50' Ivan Nemer). Head Coach: Marco Bortolami.

Edinburgh Rugby: 15 Henry Immelman, 14 Damien Hoyland, 13 Matt Currie (65' Chris Dean), 12 James Lang, 11 Wes Goosen (9' Chris Dean, 19' Wes Goosen), 10 Charlie Savala, 9 Henry Pyrgos (55' Ben Vellacott), 8 Ben Muncaster (58' Connor Boyle), 7 Luke Crosbie (c), 6 Nick Haining, 5 Jamie Hodgson (69' Glen Young), 4 Marshall Syked, 3 Angus Williams (55' Lee-Roy Atalifo), 2 Stuart McInally (68' Patrick Harrison), 1 Boan Venter (77' Jamie Jack). A disposizione: 22 Jaco Van der Walt. Head Coach: Mike Blair.

