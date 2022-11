Italia vincente e Zebre non si schiodano dall'ultima posizione con 0 vittorie all'attivo, anche se qualcosa si è visto in quel di Belfast. Sono arrivate due mete anche se, va detto, si poteva fare molto di più considerando i due periodi in superiorità numerica in seguito ai gialli comminati prima a Carter, poco prima della mezz'ora, e poi a Doak in avvio di ripresa. Anzi, le Zebre hanno marcato durante la prima superiorità numerica ma hanno anche subito una meta. Resta quindi molto il lavoro da fare per Fabio Roselli nonostante le mete di Pani e Cronjé che hanno solo reso meno negativo il passivo (36-15 il risultato finale). 5 punti d'oro per Ulster che, anche se non sempre precisa e disciplinata, resta a -3 dal Leinster ad una settimana dallo scontro diretto che potrebbe portarla in testa. Dopo la pausa per le Nazionali, con un'vincente e convincente nelle partite di novembre (successi con Samoa e Australia, ko solo col Sudafrica Campione del mondo ), torna anche il torneo celtico. Purtroppo lenon si schiodano dall'ultima posizione con 0 vittorie all'attivo, anche se qualcosa si è visto in quel di Belfast. Sono arrivate due mete anche se, va detto, si poteva fare molto di più considerando i due periodi in superiorità numerica in seguito ai gialli comminati prima a Carter, poco prima della mezz'ora, e poi a Doak in avvio di ripresa. Anzi, le Zebre hanno marcato durante la prima superiorità numerica ma hanno anche subito una meta. Resta quindi molto il lavoro da fare pernonostante le mete diche hanno solo reso meno negativo il passivo (36-15 il risultato finale). 5 punti d'oro perche, anche se non sempre precisa e disciplinata, resta a -3 dalad una settimana dallo scontro diretto che potrebbe portarla in testa.

Cronaca

Avvio da incubo per le Zebre che subiscono ben due mete nel giro di 8 minuti. Ulster va a segno con Stewart e Marcus Rea, anche se gli irlandesi trasformano solo una meta su due. La compagine parmigiana ci mette un po' a carburare, ma poco prima del quarto d'ora di gioco gli ospiti cominciano a far vedere qualcosa. Prisciantelli apre lo score con un calcio di punizione e, sfruttando la superiorità numerica per il giallo di Carter, arriva anche la prima meta di giornata con una fantastica giocata di Pani. La forza dell'Ulster però è imponente e, prima ancora del rientro di Carter, riesce ad andare in meta con Reid. Nel finale arriva anche la meta di Moore, con i padroni di casa che trovano il bonus nel giro di 40 minuti.

Le Zebre riaprono tutto: che meta di Pani che manda al bar Stewart con una finta

Nella ripresa si parte subito con un brutto placcaggio di Doak che rischia il rosso per aver alzato le gambe all'avversario. Arbitro e TMO decidono, solamente, per il giallo, ma ci sono comunque 10 minuti di superiorità numerica per le Zebre. La squadra di Parma, però, non riesce ad approfittarne e, una volta rientrato Doak, arriva la quinta meta con Stewart. Andrew aggiorna il conto delle mete a sei, mentre nel finale arriva una piccola reazione degli ospiti con la meta del neo entrato Cronjé, trasformata da Prisciantelli per il 36-15 finale.

Tabellino

Ulster-Zebre 36-15 (26-8 primo tempo)

ULSTER: 15 Stewart MOORE, 14 Ethan McILROY, 13 James HUME, 12 Luke MARSHALL, 11 Jacob STOCKDALE, 10 Jake FLANNERY, 9 Nathan DOAK, 8 Duane VERMEULEN, 7 Marcus REA, 6 Matty REA, 5 Sam CARTER, 4 Cormac IZUCHUKWU, 3 Marty MOORE, 2 Tom STEWART, 1 Callum REID. A disposizione: 16 John ANDREW, 17 Andy WARWICK, 18 Jeff TOOMAGA-ALLEN, 19 Iain HENDERSON, 20 David McCANN, 21 Michael McDONALD, 22 Angus CURTIS, 23 Ben MOXHAM. All. Dan McFarland

ZEBRE: 15 Lorenzo PANI, 14 Jacopo TRULLA, 13 Richard KRIEL, 12 Enrico LUCCHIN, 11 Simone GESI, 10 Geronimo PRISCIANTELLI, 9 Chris COOK, 8 Matt KVESIC, 7 Giacomo FERRARI, 6 Guido VOLPI, 5 Andrea ZAMBONIN, 4 Jan UYS, 3 Matteo NOCERA, 2 Jacques DU TOIT, 1 Juan PITINARI. A disposizione: 16 Marco MANFREDI, 17 Daniele RIMPELLI, 18 Riccardo GENOVESE, 19 Leonard KRUMOV, 20 Iacopo BIANCHI, 21 Ratko JELIC, 22 Joey CAPUTO, 23 Erich CRONJÉ. All. Fabio Roselli

I punti: 4' meta Stewart (U), 8' meta M.Rea (U), tr Doak (U); 13' calcio Prisciantelli (Z), 30' meta Pani (Z); 35' meta Reid (U), tr Doak (U), 40+1 meta Moore (U), tr Doak (U), 52' meta Stewart (U), 65' meta Andrew (U); 80' meta Cronjé (Z), tr Prisciantelli (Z)

Arbitro: AJ Jacobs (Sudafrica)

Ammoniti: 29' Carter (U), 44' Doak (U)

