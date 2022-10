Rugby

United Rugby Championship - Abrahams si auto-lancia e va a segno! Candidato per la meta dell'anno

URC - Thaakir Abrahams, ala degli Sharks, si candida seriamente per un posto tra le mete più belle dell'anno, con la sua marcatura nel match contro Leinster, perso poi per 54-34. Il giocatore, vistosi chiuso, decide di calciare la palla e poi è lui stesso il primo a recuperarla e a schiacciare in meta.

00:00:51, un' ora fa