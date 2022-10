Rugby

United Rugby Championship - Benetton Treviso, che batosta! Vince Glasgow 37-0: rivivi il finale

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Brutta sconfitta in Scozia per la formazione trevigiana che cade per 37-0 contro i Warriors guidati dall'ex ct della Nazionale italiana Franco Smith. Partita a senso unico per tutta gli 80 minuti: ben 6 le mete per i Glasgow che con questi 5 punti superano in classifica proprio il Benetton.

00:00:41, 28 minuti fa