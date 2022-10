Rugby

United Rugby Championship - Benetton Treviso-Dragons 34-14: gli highlights in 3'

United Rugby Championship - Nel 4° turno a Monigo, arriva la terza vittoria in altrettanti match casalinghi per il Benetton, che questa volta regola per 34-14 i gallesi dei Dragons: partita condotta in maniera esemplare dai ragazzi di Bortolami, che trovano 4 mete e il punto di bonus.

00:02:58, 2 ore fa