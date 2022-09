United Rugby Championship

Prima sconfitta stagionale per la Benetton Treviso, che a Dublino cede abbastanza nettamente contro i favoriti Leinster. Mattatore di giornata il tallonatore dei dubliners Sheenan, autore di ben 4 delle sei mete irlandesi.

Avvio forte del Leinster, che si rende subito pericoloso e dopo 5 minuti arriva il cartellino giallo per Mattia Bellini che ha impedito una meta quasi sicura placcando in anticipo. E arriva dalla maul la meta di Sheehan per il 7-0 iniziale. Prova a reagire la Benetton, nonostante l’inferiorità numerica, ma palle persa e sul contrattacco subito pericolosissimi i dubliners che entrano nei 22 biancoverdi. E al 17’ seconda meta del Leinster con Sheehan per il 14-0.

Match che vive con due squadre che si affrontano a volto aperto e al 22’ arrivano tre punti con Da Re dalla piazzola. Al 28’, però, una nuova touche per il Leinster porta a una maul e per la terza volta nel match è il tallonatore Sheehan a segnare la sua terza meta del giorno. Prova a rispondere Treviso, match con le due squadre che si affrontano senza paura, provando a muovere la palla. Leinster che rischia di andare in meta quasi allo scadere dopo un contrattacco, ma si va al risposo sul 21-3.

A inizio ripresa torna a spingere il Leinster e dopo una lunghissima azione al 46’ arriva la meta di van der Flier per il 28-3. Ancora una volta prova a rispondere Treviso, ma ancora una volta è Sheehan a colpire al 53’. Poker per il giocatore irlandese e dubliners che scappano via sul 35-3. Al 57’, finalmente, si sblocca Treviso con un’azione al largo che permette ad Albanese di tuffarsi vicino alla bandierina per il 35-10.

Al 64’ va nuovamente in meta il Leinster con Ringrose, ma il TMO annulla per un’infrazione prima della marcatura. Meta che, però, arriva al 72’, quando una bella azione che parte dalla maul, poi è McGrath a strappare l’ovale dal pack e a tuffarsi per il 42-10. Troppo forte il Leinster per Treviso oggi e dubliners che fanno due su due in questo avvio di stagione.

Benetton Treviso in meta: Albanese si infila e segna contro Leinster

