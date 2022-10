Rugby

United Rugby Championship - Benetton Treviso-Vodacom Bulls 22-44: il match in 3'

URC - Nel sesto turno di United Rugby Championship, arriva la prima sconfitta in casa per il Benetton Treviso, che cede ai Vodacom Bulls per 44-22: in partita fino a metà gara, i biancoverdi vedono scappare via gli avversari nel finale.

00:02:54, un' ora fa