Rugby

United Rugby Championship - Dragons-Zebre 47-7: il match in 3 minuti. 7a sconfitta consecutiva

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - 7a sconfitta consecutiva per le Zebre di Fabio Roselli, con la formazione parmense che cade in Galles contro i Dragons. 47-7 il risultato per i padroni di casa in virtù delle mete Richards (due mete), Hughes e O'Brien. Una meta anche per le Zebre che era andata a segno con Zambonin (con trasformazione di Eden) nel finale del primo tempo.

00:02:55, 6 ore fa