Rugby

United Rugby Championship- Edinburgh-Benetton 53-8: gli highlights in 3'

URC - Dopo 3 vittorie casalinghe e una sconfitta a Dublino contro Leinster, il Benetton Treviso incappa in un altro ko: brutta sconfitta per 53-8 a Edimbrugo, con i biancoverdi praticamente mai in grado di fare male agli avversari.

00:03:22, 39 minuti fa