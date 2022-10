Rugby

United Rugby Championship - Glasgow Warriors-Benetton Treviso 37-0: il match in 3 minuti

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Terza sconfitta consecutiva nel torneo celtico per il Benetton Treviso che rimedia un brutto ko in casa del Glasgow. Contro i Warriors finisce 37-0 per i padroni di casa grazie alle mete di Valilanu (due mete), Cancelliere, McDowell, Brown e McLean e due trasformazioni di Miotti.

00:02:55, un' ora fa