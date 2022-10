Le Zebre incappano nella terza sconfitta stagionale: al Musgrave Park, i ragazzi di coach Roselli pagano un primo tempo "negativo" con un parziale di 0-21 e soccombono per 21-5 contro il Munster. Solo nella ripresa riescono a esprimere il loro rugby, segnando una meta con il subentrato Lorenzo Pani. Troppe le touche perse, però, vero tallone d'Achille della squadra in maglia blu, che rimane a 4 punti in classifica.

Primo tempo a due facce per le Zebre che provano a costruire, ma si mostrano farraginose nel gioco alla mano e estremamente imprecise nel lancio in touche. Il Munster di contro è molto cinico e fa del drive il suo punto di forza. Proprio dalla rimessa laterale, arrivano le tre mete della Red Army nella prima frazione di gioco. A segnare è il tallonatore Niall Scannell al 9’ e al 25’ e il pilone destro Keynan Knox al 18’, con Ben Healy che converte tutte e tre le marcature.

Ad

Il secondo tempo si rivela la frazione di gioco migliore per le Zebre. Anche a Cork, in occasione della prima gara in trasferta, il XV del Nord Ovest accorcia le distanze nella ripresa, senza però trovare ulteriori soddisfazioni nei minuti finali del match. Il 3° turno del BKT United Rugby Championship si conclude 21-5 per il Munster che blinda la partita nel primo tempo, segnando tre mete e rientrando negli spogliatoi sul 21-0.

United Rugby Championship Benetton Treviso-Scarlets 34-23: il match in 3' 37 MINUTI FA

BKT United Rugby Championship 2022/23, Round 3 - Munster Rugby v Zebre Parma 21-5 (p.t. 21-0)

Marcatori: 9’ m. Scannell tr Healy (7-0), 18’ m. Knox tr Healy (14-0), 25’ m. Scannell tr Healy (21-0); s.t. 45’ m. Pani (21-5)

Munster Rugby: Haley, Phillips, Fekitoa, Goggin (59’ Scannell R.), Campbell, Healy (50’ Carbery), Casey (50’ Murray), O'Sullivan (74’ Quinn), O'Mahony (Cap), O'Donoghue, Beirne, Wycherley (59’ Edogbo), Knox (40’ Archer), Scannell N. (50’ Buckley), 1. Dave Kilcoyne (50’ Loughman); All. Rowntree

Zebre Parma: Kriel, Bruno, Cronjé (13’ Smith Jr, 37’ Casilio), Lucchin (Cap) (31’ Pani), Trulla, Eden, Fusco, Fox-Matamua (60’ Furno), Pelser, Ruggeri (40’ Bianchi), Krumov, Venditti, Neculai (53’ Nocera), Ribaldi (40’ Bigi), Pitinari (53’ Rizzoli); All. Roselli

Arbitro: AJ Jacobs (South African Rugby Union)

Assistenti: Peter Martin (Irish Rugby Football Union) e Robbie Jenkinson (Irish Rugby Football Union)

TMO: Sean Brickell (Welsh Rugby Union)

United Rugby Championship Munster-Zebre Parma 21-5: il match in 3' 41 MINUTI FA