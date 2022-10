Si è conclusa la sfida valevole per la quarta giornata dell’United Rugby Championship e al Lanfranchi le Zebre Parma hanno ospitato i sudafricani Stormers. Dopo tre sconfitte consecutive, ma con buoni segnali dal campo, i ragazzi di Fabio Roselli erano a caccia del primo successo, mentre gli ospiti puntavano alla terza vittoria in tre partite. Ecco come è andata.

Avvio di marca Stormers, con le Zebre Parma che sono troppo fallose e dopo 5 minuti da una maul avanzante arriva la meta di Junior Pokomela e sudafricani che si portano subito sul 7-0. Fatica la squadra di casa, tanti errori banali e difficoltà grandi in mischia chiusa, con gli ospiti costantemente nella metà campo emiliana. Al 16’ ennesimo fallo e Mngomezulu va sulla piazzola per il 10-0. Poco dopo, finalmente, Zebre che recuperano bene un pallone, mettono in pressione gli avversari e touche sui 5 metri, ma nulla di fatto.

Ora Zebre che hanno spostato il baricentro del match, anche se non riescono a essere pericolose in attacco. Al 22’ va sulla piazzola la squadra di casa dalla distanza con Trulla, ma nulla di fatto anche questa volta. Ottimo Gesi in questa fase, soprattutto sui palloni alti, ma è ancora l’indisciplina a costare cara ai padroni di casa. E, così, al 35’ la difesa delle Zebre crolla di fronte a un pack sudafricano devastante e pallone che arriva a Neethling Fouche che schiaccia tra i pali per il 17-0 per gli ospiti. Provano una reazione le Zebre che spingono a pochi metri dalla linea della meta e al 38’ è Chris Cook ad andare oltre, primi punti per i padroni di casa e punteggio che va sul 7-17 con cui si va al riposo.

Ottimo avvio di ripresa per le Zebre Parma, che subito spingono sulle gambe e dopo due minuti è Ian Neculai ad andare oltre e match completamente riaperto sul 14-17 per gli Stormers. Al 50’, però, errore brutto dei padroni di casa palla in mano, la recuperano i sudafricani ed è Mngomezulu a raccogliere l’ovale, palla a Jantjies che va a schiacciare una meta facile facile per il 14-24. Stormers che hanno ripreso ad accelerare, Zebre di nuovo in difficoltà, ma che non crollano. Al 58’ placcaggio alto dei sudafricani e Tiff Eden va sulla piazzola per il 17-24.

Fallo delle Zebre al 61’ e sulla piazzola vanno gli Stormers per il 17-27. Ora si gioca molto sull’indisciplina, ancora un placcaggio alto, ancora Eden sulla piazzola e punteggio che va sul 20-27. Ancora un’infrazione, ancora una volta calcio piazzato per i sudafricani e nuovo +10 sul 20-30. Non riesce a reagire la squadra di casa, a chiudere il gap mentre passano i minuti. Non solo, perché al 79’ è il solito Mngomezulu a schiacciare per il 20-37 finale.

