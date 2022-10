Match che inizia in maniera molto equilibrata, con gli Scarlets che provano a fare la partita e match che si sblocca al 5’ con Costelow. Reagiscono le Zebre, che mettono ancora in scena un rugby spettacolare e al 13’ va in meta Pelser per il 7-5 per i padroni di casa. Poco dopo vanno nuovamente in meta i gallesi, ma l’arbitro annulla e niente di fatto.

Zebre, meta di grande timing: Pelser fa tutto benissimo

Insistono, però, gli Scarlets e al 28’ è Lousi a schiacciare e padroni di casa che allungano oltre break. Le cose peggiorano per le Zebre al 36’, quando arriva un cartellino giallo per la prima linea Rizzoli e bianconeri in inferiorità numerica a cavallo dei due tempi. E allo scadere il giocatore in meno costa alla squadra di Roselli con Davies che va in meta e si va negli spogliatoi sul 21-5 per gli Scarlets.

"C'è spazio e c'è la meta": Pani segna sotto l'acqua battente

Superiorità numerica che i gallesi sfruttano subito a inizio ripresa, quando Costelow concede il bis, dà la meta del bonus agli Scarlets che vanno sul 28-5. Reagiscono le Zebre, ma il lungo assedio sulla linea di meta non porta punti, con i gallesi che tengono alto il portatore di palla. Al 52’ placcaggio di spalla sul viso di Lousi su Prisciantelli e cartellino rosso per il tongano e Scarlets in inferiorità fino a fine partita. E arriva subito dopo la meta di Pani che si tuffa oltre la linea per il 28-12. Ma non basta, con le Zebre che non riescono più a rendersi pericolose e nel finale arriva prima un piazzato e poi la quinta meta dei gallesi a fissare il punteggio sul 36-12.

