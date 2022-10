Zebre Parma sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale: ci provano in casa al Lanfranchi contro Edinburgh, che proprio nell'ultimo turno ha regolato in maniera rotonda il Benetton (53-8). Per la formazione ducale, per ora 5 sconfitte in altrettante uscite, e ultimo posto in classifica con 4 punti condiviso con il Connacht. La stagione della United Rugby Championship entra nel vivo : per il sesto turno in programma due partite casalinghe per le formazioni italiane, che arrivano da due sconfitte nell'ultimo turno. Il Benetton Treviso ospita i Vodacom Bulls, con cui condivide il sesto posto in classifica a quota 14 punti: i trevigiani hanno vinto tre partite su tre in casa e puntano alla quarta, mentre in trasferta sono a due sconfitte su due. Lesono ancora alla ricerca del primo successo stagionale: ci provano in casa al Lanfranchi contro Edinburgh, che proprio nell'ultimo turno ha regolato in maniera rotonda il(53-8). Per la formazione ducale, per ora 5 sconfitte in altrettante uscite, e ultimo posto in classifica con 4 punti condiviso con il Connacht.

URC: dove e quando si vede Benetton Treviso-Vodacom Bulls in tv e streaming

La sfida tra Benetton Treviso e Vodacom Bu, valida per la sesta giornata di URC, sarà trasmessa venerdì 21 ottobre alle 18:30 in tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+.

URC: dove e quando si vede Zebre Parma-Edinburghin tv e streaming

La sfida tra Zebre Parma ed Edinburgh, valida per la sesta giornata di URC, sarà trasmessa sabato 22 ottobre alle 14:00 in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+.

Le partite con commento in italiano

Tutte le partite dello United Rugby Championship sono LIVE e in Esclusiva su Discovery +, ecco quelle con il commento in italiano di Antonio Raimondi e Vittorio Munari di questa settimana.

Venerdì 21 ottobre 18:30 Benetton- Vodacom Bulls

Sabato 22 ottobre 14:00 Zebre Parma-Edinburgh

Sabato 22 ottobre 16:05 Emirates Lions- Glasgow Warriors

