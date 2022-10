Arriva la settima giornata di United Rugby Championship: sia Benetton Treviso che Zebre Parma saranno impegnate in trasferta. I Leoni saranno di scena a Glasgow venerdì sera (inizio 20.35) in un match diretto dal gallese Craig Evans. Appuntamento invece a sabato per le Zebre, a loro volta in campo lontano da casa: dalle 18.15 al Rodney Parade di Newport i ducali sfideranno i Dragons padroni di casa. A dirigere la sfida lo scozzese Ben Blain. Il Benetton cercherà di rovesciare il trend negativo delle ultime uscite, lo faranno allo Scotstoun Stadium contro gli Warriors, autori finora di 2 vittorie e 3 sconfitte. Zebre ancora alla caccia della prima vittoria stagionale: sul palcoscenico del Rodney Parade affrontano i Dragons, vincitori contro gli Ospreys (32-25) nell'ultimo turno di campionato. saranno impegnate in trasferta. I Leoni saranno di scena a Glasgow venerdì sera (inizio 20.35) in un match diretto dal gallese Craig Evans. Appuntamento invece a sabato per le Zebre, a loro volta in campo lontano da casa: dalle 18.15 al Rodney Parade di Newport i ducali sfideranno i Dragons padroni di casa. A dirigere la sfida lo scozzese Ben Blain. Il Benetton cercherà di rovesciare il trend negativo delle ultime uscite, lo faranno allo Scotstoun Stadium contro gli Warriors, autori finora di 2 vittorie e 3 sconfitte. Zebre ancora alla caccia della prima vittoria stagionale: sul palcoscenico del Rodney Parade affrontano i Dragons, vincitori contro gli Ospreys (32-25) nell'ultimo turno di campionato.

URC: dove e quando si vede Glasgow Warriors-Benetton Treviso in tv e streaming

La sfida tra Glasgow Warriors e Benetton Treviso, valida per la settima giornata di URC, sarà trasmessa venerdì 28 ottobre alle 20:35 in tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+.

URC: dove e quando si vede Dragons-Zebre Parma in tv e streaming

La sfida tra Dragons e Zebre Parma, valida per la settima giornata di URC, sarà trasmessa sabato 29 ottobre alle 18:15 in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+.

Le partite con commento in italiano

Tutte le partite dello United Rugby Championship sono LIVE e in Esclusiva su Discovery +, ecco quelle con il commento in italiano di Antonio Raimondi e Vittorio Munari di questa settimana.

Venerdì 28 ottobre, ore 20:35 Glasgow Warriors-Benetton Treviso

Sabato 29 ottobre, ore 16:00 Emirates Lions-DHL Stormers

Sabato 29 ottobre, ore 18:15 Dragons-Zebre Parma

