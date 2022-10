La stagione della United Rugby Championship entra nel vivo : per il quarto turno, le Zebre Parma affrontano sabato alle ore 16 i sudafricani degli Stormers dopo aver incassato contro Munster il terzo ko in altrettante partite. Gli ospiti arrivano invece da due successi in altrettante uscite, contro Connacht ed Edinburgh. Impegno casalingo anche per il Benetton: i trevigiani domenica 9 alle ore 15.45 attendono i Dragons a Monigo, dopo aver riassaporato la vittoria nell'ultimo turno contro gli Scarlets.

URC: dove e quando si vede Zebre-DHL Stormers in tv e streaming

La sfida tra Zebre e Stormers, valida per la quarta giornata di URC, sarà trasmessa sabato 8 ottobre alle 16.00 in tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+.

URC: dove e quando si vede Benetton Treviso-Dragons in tv e streaming

La sfida tra Benetton Treviso e Dragons, valida per la quarta giornata di URC, sarà trasmessa domenica 9 ottobre alle 15.44 in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+.

Le partite con commento in italiano

Tutte le partite dello United Rugby Championship sono LIVE e in Esclusiva su Discovery +, ecco quelle con il commento in italiano di Antonio Raimondi e Vittorio Munari di questa settimana.

Sabato 8 ottobre ore 16 - Zebre Parma-DHL Stormers

Sabato 8 ottobre ore 18:05 - Leinster-Cell C Sharks

Domenica 9 ottobre ore 15.45 - Benetton-Dragons

