United Rugby Championship

La lunga parentesi dei test match autunnali si è chiusa con un bilancio molto positivo per i colori azzurri , con due vittorie in tre partite, ma ora è tempo di tornare a parlare di: l'ottavo turno vede ilaffrontare in casa Edinburgh mentre lefanno visita all'Ulster. I trevigiani se la vedranno con la quinta forza del torneo: l'obiettivo è di invertire un trend negativo di tre ko in fila. Per la squadra ducale invece impegno davvero tosto: Ulster occupa al momento la seconda piazza in classifica, con cinque vittorie e una sola sconfitta, mentre le Zebre sono ancora a caccia della prima vittoria.