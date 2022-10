Benetton Treviso va a far visita ad Edinburgh dopo essere tornato alla vittoria nel match casalingo contro i Dragons: per il momento per i biancoverdi ci sono tre vittorie su tre nelle partite casalinghe che si sommano alla sconfitta in casa del Leinster. I ragazzi di Bortolami difenderanno il quarto posto in classifica sabato alle ore 18.15. Impegno esterno anche per le Zebre Parma, che sono ancora alla ricerca della prima affermazione in questa stagione: i ragazzi di coach Roselli affrontano gli Scarlets sabato alle ore 20.35. La stagione della United Rugby Championship entra nel vivo : per il quinto turno, ilva a far visita ad Edinburgh dopo essere tornato alla vittoria nel match casalingo contro i Dragons: per il momento per i biancoverdi ci sono tre vittorie su tre nelle partite casalinghe che si sommano alla sconfitta in casa del Leinster. I ragazzi di Bortolami difenderanno il quarto posto in classifica sabato alle ore 18.15. Impegno esterno anche per leche sono ancora alla ricerca della prima affermazione in questa stagione: i ragazzi di coach Roselli affrontano gli Scarlets sabato alle ore 20.35.

Ad

URC: dove e quando si vede Edinburgh-Benetton Treviso in tv e streaming

United Rugby Championship Manfredi (Zebre): "Contro gli Scarlets dovremo essere più cinici" 2 ORE FA

La sfida tra Edinburgh e Benetton Treviso, valida per la quinta giornata di URC, sarà trasmessa sabato 15 ottobre alle 18:15 in tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+.

URC: dove e quando si vede Scarlets-Zebre Parma in tv e streaming

La sfida tra Scarlets e Zebre Parma, valida per la quinta giornata di URC, sarà trasmessa sabato 15 ottobre alle 20:35 in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+.

Le partite con commento in italiano

Tutte le partite dello United Rugby Championship sono LIVE e in Esclusiva su Discovery +, ecco quelle con il commento in italiano di Antonio Raimondi e Vittorio Munari di questa settimana.

Sabato 15 ottobre ore 18:15 - Edinburgh-Benetton Treviso

Sabato 15 ottobre ore 20:35 - Scarlets-Zebre Parma

Benetton Treviso-Scarlets 34-23: il match in 3'

United Rugby Championship Abrahams si auto-lancia e va a segno! Candidato per la meta dell'anno 11/10/2022 ALLE 12:02