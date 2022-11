United Rugby Championship

Lo affronta la sua 9a giornata di gare , prima dello stop previsto per l'inizio delle coppe europee: il Benetton Treviso va in trasferta in terra irlandese a far visita al Connacht, mentre le Zebre ospitano al Lanfranchi i Glasgow Warriors. Per i biancoverdi impegno tosto, ma la vittoria non è un miraggio, soprattutto dopo quello che si è visto nell'ultimo turno casalingo, che ha visto i ragazzi di Bortolami vittoriosi contro Edinburgh nonostante l'uomo in meno. Le Zebre continuano la loro caccia alla prima vittoria stagionale: gli avversari di giornata occupano la 10a posizione in classifica (3 vittorie, 4 ko).