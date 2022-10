Rugby

United Rugby Championship - Rhyno Smith in ritardo col placcaggio: Benetton in inferiorità e comincia il tracollo

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Rhyno Smith arriva in ritardo al placcaggio su Miotti ed è inevitabile il cartellino giallo per l'estremo del Benetton Treviso. Non il modo migliore per chiudere il primo tempo per la squadra di Marco Bortolami che da quel momento non riusciranno più a rispondere ai Glasgow pagando, e molto, l'inferiorità numerica.

