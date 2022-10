Si è conclusa la quarta giornata dell’United Rugby Championship e ultimo match in programma quello di e ultimo match in programma quello di Monigo tra la Benetton Treviso e i Newport Dragons. Contro i gallesi i ragazzi di Marco Bortolami cercavano il terzo successo stagionale. Ecco come è andata.

Partono subito sul piede avanzante i padroni di casa, senza però sapersi rendere realmente pericolosi. Così si arriva al 9’ prima che Albornoz muova il tabellino dalla piazzola per il 3-0. Insistono i biancoverdi, con i Newport Dragons in grande difficoltà in difesa e al 12’ touche sui 5 metri per i padroni di casa in attacco. E sulla seguente maul arriva la meta di Nicotera e Treviso che prova ad allungare sul 10-0. Anche in difesa Treviso non lascia spazio agli avversari, mentre al 18’ spreca un’ottima occasione al largo con un avanti.

Benetton-Dragons: Nicotera firma la prima meta di Treviso

Ancora una touche offensiva, lunga azione per la Benetton e al 23’ l’ovale vola al largo dove c’è Cannone che deve solo fare un passo e appoggiare in meta per il 17-0. Provano a reagire i Dragons, che per la prima volta entrano nei 22 biancoverdi, ma un avanti ferma l’avanzata gallese. Torna a spingere la squadra di casa, ma un pallone perso lancia un contrattacco per Newport, ma ennesimo errore ed ennesima occasione persa. Treviso che non riesce a scappare via e Dragons che chiudono il primo tempo in attacco, ma ancora una volta perdono palla nei 22 biancoverdi e si va al riposo sul 17-0.

Benetton Treviso lanciatissimo: Cannone firma la 2a meta del match

Si riparte con l’obiettivo di Treviso di segnare due mete per il bonus, mentre i Dragons devono velocizzare il gioco per rientrare in partita. Rischia grosso la Benetton al 45’, con un pallone che esce incontrollato dalla ruck vicino alla propria linea di meta, ma si salva in qualche modo. Insistono i gallesi e al 47’ arriva la meta di Dyer e match che va sul 17-7. Reagisce la Benetton Treviso, che non vuole permettere a Newport di riaprire la partita e al 51’ va sulla piazzola Albornoz per il 20-7. Dragons che accelerano, Treviso che rischia con molta confusione in campo, ma gallesi che sbagliano nei momenti decisivi e biancoverdi che si salvano.

"Eccoloooooooo": il Benetton Treviso fa tris con Padovani

E così quando hanno di nuovo l’ovale spingono pesantemente sulle gambe, rimettono in forte sofferenza Newport, ma una touche sbagliata salva gli ospiti. Non si salvano, subito dopo, quando una bellissima azione corale porta l’ovale a Edoardo Padovani che segna tra i pali e Treviso che riallunga sul 27-7 e ora può cercare la meta del bonus. E, invece, arriva la meta facile di Newport con Hughes, che può segnare senza avversari davanti a sé e punteggio sul 27-14. Game, set, match al 70’. Federico Ruzza, sempre più leader e campione di questa squadra, che fa il break, Dragons che non ci sono, palla ad Halafihi, poi Mattia Bellini va in meta per il bonus e il 34-14.

Benetton Rugby: 15 Edoardo Padovani, 14 Marcus Watson (69′ Mattia Bellini), 13 Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello (55′ Marco Zanon), 11 Ignacio Mendy, 10 Tomas Albornoz (74′ Sam Hidalgo-Clyne), 9 Dewaldt Duvenage (C), 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (69′ Toa Halafihi), 6 Manuel Zuliani, 5 Federico Ruzza, 4 Scott Scrafton (55′ Niccolò Cannone), 3 Simone Ferrari (62′ Tiziano Pasquali), 2 Giacomo Nicotera (74′ Manuel Arroyo), 1 Ivan Nemer (55′ Thomas Gallo). Head Coach: Marco Bortolami.

Dragons: 15 Angus O’Brien, 14 Rio Dyer, 13 Max Clark, 12 Jack Dixon (48′ Steff Hughes), 11 Jared Rosser, 10 Jj Hanrahan (64′ Sam Davies), 9 Lewis Jones (62′ Rhodri Williams), 8 Aaron Wainwright, 7 Ben Fry (56′ Taine Basham), 6 Sean Lonsdale, 5 Ben Carter (c), 4 Joe Davies (45′ Ross Moriarty), 3 Chris Coleman (40′ Lloyd Fairbrother), 2 Elliott Dee (45′ Bradley Roberts), 1 Rob Evans (40′ Rhodri Jones). Head Coach: Dai Flanagan.

Marcature: 8′ p. Albornoz, 12′ meta Nicotera tr. Albornoz, 20′ Cannone L. tr. Albornoz; 46′ meta Dyer tr. Hanrahan, 50′ p. Albornoz, 61′ meta Padovani tr. Albornoz, 66′ meta Hughes tr. Davies, 70′ meta Bellini tr. Albornoz.

