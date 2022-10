Rugby

United Rugby Championship - Scarlets-Zebre Rugby 36-12: la partita in 3'

URC - Quinto ko in altrettante partite per le Zebre, che a Llanelli, sotto un diluvio tremendo, non riescono a tenere il passo dei gallesi nel primo tempo e nella ripresa, nonostante la superiorità numerica, non chiudono il gap e tornano a casa con zero punti.

00:03:34, un' ora fa