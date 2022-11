Rugby

United Rugby Championship - Ulster-Zebre Parma 36-15: il match in 3 minuti, bianconeri all'8a sconfitta consecutiva

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Nonostante le mete di Pani e Cronjé, la squadra parmigiana viene sconfitta a Belfast abbastanza nettamente. La compagine guidata da Roselli, infatti, non è riuscita a sfruttare durante la gara i due momenti di superiorità numerica, mentre gli irlandesi sono andati in meta in 6 occasioni. Ulster che si porta a -3 da Leinster a una settimana dallo scontro diretto.

00:03:28, 4 minuti fa