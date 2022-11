Rugby

United Rugby Championship, Zebre - Doak graziato! Giallo per placcaggio irregolare, ma questo era rosso

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Placcaggio durissimo di Doak che alza le gambe del proprio rivale, ma il mediano di mischia dell'Ulster - una volta placcato l'avversario - deve sfilare e non può effettuare questo gesto. L'arbitro AJ Jacobs, con l'ausilio della TMO, decide per il cartellino giallo, ma qui c'era tutto il rosso diretto per Doak.

00:01:29, 22 minuti fa