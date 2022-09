Rugby

URC, Benetton Treviso-Glasgow Warriors: Padovani segna la prima meta della stagione

URC - Esordio stagionale per il Benetton Treviso in United Rugby Champnship e subito prima meta a segno per Edoardo Padovani contro i Glasgow Warriors. Splendida l'apertura di Da Re.

