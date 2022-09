La stagione dello United Rugby Championship 2022-2023 si apre con la vittoria del Benetton, che regola per 33-11 i Glasgow Warriors: successo e punto di bonus offensivo per i trevigiani. Ovviamente Benetton in vetta solitaria a quota 5, Warriors fermi a 0.

Nel primo tempo i padroni di casa vanno in vantaggio con la punizione di Smith al 12′, ma gli ospiti replicano con il piazzato di Horne al 16′ per il 3-3. Il Benetton allunga con le mete di Padovani al 21′ e Lucchesi al 36′, entrambe non trasformate, poi a tempo scaduto Horne fissa lo score sul 13-6 a metà gara.

Nella ripresa il Benetton allunga ancora: al 42′ meta di Mendy trasformata da Smith, poi al 49′ ed al 57′ sempre Smith dalla piazzola firma i calci che valgono il 26-6. La reazione degli ospiti si concretizza al 60′ con la meta non trasformata di Fagerson, ma proprio al 79′ ancora Mendy va in meta e Smith trasforma fissando lo score sul 33-11 finale.

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith, 14 Edoardo Padovani, 13 Ignacio Brex, 12 Joaquin Riera (57′ Ignacio Mendy), 11 Ignacio Mendy (48′ Marco Zanon), 10 Giacomo Da Re, 9 Dewaldt Duvenage (C) (66′ Sam Hidalgo-Clyne), 8 Lorenzo Cannone (60′ Toa Halafihi), 7 Manuel Zuliani (51′ Michele Lamaro), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Scott Scrafton (60′ Niccolò Cannone), 3 Simone Ferrari (60′ Tiziano Pasquali), 2 Gianmarco Lucchesi (60′ Giacomo Nicotera), 1 Ivan Nemer (60′ Federico Zani). Head Coach: Marco Bortolami.

Glasgow Warriors:

15 Cole Forbes, 14 Sebastian Cancelliere, 13 Sione Tuipulotu, 12 Stafford McDowall, 11 Kyle Steyn (c), 10 Tom Jordan (74′ Duncan Weir), 9 George Horne (53′ Ali Price), 8 Jack Dempsey, 7 Matt Fagerson (74′ Thomas Gordon), 6 Sintu Manjezi (58′ Rory Darge), 5 Richie Gray, 4 Lewis Bean (45′ Scott Cummings), 3 Lucio Sordoni (45′ Zander Fagerson), 2 Johnny Matthews (45′ George Turner), 1 Jamie Bhatti (45′ Oli Kebble). Head Coach: Franco Smith.

Marcature: 12′ p. Smith, 16′ p. Horne, 21′ meta Padovani, 37′ meta Lucchesi, 40′ p. Horne; 42′ meta Mendy tr. Smith, 48′ p. Smith, 57′ p. Smith, 61′ meta Zander Fagerson, 79′ meta Mendy tr. Smith.

Note: Trasformazioni: Benetton Rugby 2/4 (Da Re 0/1, Smith 2/3), Glasgow 0/1 (Jordan 0/1). Punizioni: Benetton Rugby 3/3 (Smith 3/3); Glasgow (Horne 2/2). Man of the match: Federico Ruzza (BEN).

