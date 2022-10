Rugby

URC - Hasa (Zebre): "Edinburgh? Fortissimo nelle mischie chiuse, sarà una grande sfida"

URC - Sentiamo le parole del il pilone destro Muhamed Hasa, 21 anni, ex Azzurrino, campione d’Italia l’anno scorso col Petrarca e neo-innesto delle Zebre con 3 presenze in queste prime cinque partite di campionato, in vista della partita contro Edinburgh.

00:01:28, 22 minuti fa