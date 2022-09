Rugby

Zebre - Franco Smith Jr: "Molto contento, mai soddisfatto!"

Parma, 21 settembre 2022 – Seconda gara consecutiva al Lanfranchi per le Zebre che venerdì 23 settembre apriranno il secondo turno del BKT United Rugby Championship ospitando i Cell C Sharks. Il calcio di inizio è in programma alle ore 18:30, con diretta su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e Discovery+. Le parole di Franco Smith Jr.

00:03:14, 17 minuti fa