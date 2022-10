Ottima partenza di Treviso, che approfitta dell’errore di ricezione di Edimburgo, poi obbliga gli scozzesi al fallo e Albornoz va sulla piazzola per lo 0-3 iniziale. Continua a difendere molto bene la squadra di Bortolami, impedendo il gioco dal breakdown agli scozzesi. Insiste in attacco Edimburgo, ma insiste la difesa biancoverde e nulla di fatto. Troppi falli di Treviso e troppo possesso per l’Edimburgo nel primo quarto del match, anche se gli scozzesi sbagliano molto e al 19’ bel contrattacco biancoverde che riporte i padroni di casa nei loro 22 metri.

Al 24’ errore di Padovani su un pallone che rotola sul prato e regala una mischia nei 22 metri difensivi all’Edimburgo. E sulla seguente, lunga, azione ancora una volta è la difesa di Treviso a vincere la battaglia. Ancora una brutto pallone perso da parte di Treviso, che perde anche Padovani per un infortunio alla caviglia. E alla mezz’ora arriva la meta di Edimburgo, con Skinner che schiaccia al largo e punteggio che va sul 5-3. Ritrova l’ovale, finalmente, Treviso e conquista una touche nei 22 offensivi. Nulla di fatto, però, e torna a spingere la squadra di casa, con Treviso in grossa sofferenza nel finale del primo tempo. E allo scadere arriva la secondo meta, con Crosbie e si va al riposo sul 12-3 in un primo tempo dominato da Edimburgo.

Ad

Pronti via ed Edimburgo va subito in meta. Troppo facile il contrattacco scozzese sul calcio d’allontanamento di Albanese e alla fine è Schoeman ad andare oltre per il 17-3. Alza bandiera bianca la Benetton, che ha consumato troppe energie nel primo tempo e al 45’ arriva la meta del bonus per Edimburgo, con Van der Merwe e punteggio che va sul 24-3. Non c’è più Treviso in campo e al 50’ quinta meta scozzese, con i padroni di casa che arrivano troppo facilmente in fondo ed è Graham a segnare il 29-3. Non riesce a reagire Treviso e arriva la meta di Nel prima dell’ora di gioco per il 36-3. Il resto è totale garbage time, con le mete di Boffelli, Van der Merwe, Halafihi e ancora Graham che fissano il punteggio finale sul 53-8.

United Rugby Championship Thomas Gallo: "Andiamo ad Edimburgo consapevoli dei nostri mezzi" 13/10/2022 ALLE 12:03

Marcature: 2′ p. Albornoz, 29′ meta Skinner, 39′ meta Crosbie tr. Boffelli; 41′ meta Schoeman, 45′ meta van der Merwe tr. Boffelli, 49′ meta Graham, 55′ meta Nel tr. Boffelli, 60′ meta Boffelli, 70′ meta van der Merwe tr. Boffelli, 73′ meta Halafihi, 80′ meta Graham.

Note: Trasformazioni: Edimburgo 4/9 (Boffelli 4/9); Benetton Rugby 0/1 (Avaca G. 0/1). Punizioni: Benetton Rugby 1/1 (Albornoz 1/1). Man of the match: Nick Haining (EDI).

Edinburgh Rugby: 15 Emiliano Boffelli, 14 Darcy Graham, 13 Mark Bennett, 12 James Lang (62′ Chris Dean), 11 Duhan van der Merwe, 10 Blair Kinghorn (58′ Charlie Savala), 9 Henry Pyrgos (57′ Charlie Shiel), 8 Viliame Mata (53′ Ben Muncaster), 7 Luke Crosbie, 6 Nick Haining, 5 Grant Gilchrist (c), 4 Sam Skinner (53′ Jamie Hodgson), 3 WP Nel (57′ Luan de Bruin), 2 David Cherry (57′ Adam McBurney), 1 Pierre Schoeman (57′ Boan Venter). Head Coach: Mike Blair.

Benetton Rugby: 15 Edoardo Padovani (27′ Giuliano Avaca), 14 Mattia Bellini, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Ratuva Tavuyara (57′ Filippo Drago), 10 Tomas Albornoz (66′ Dewi Passarella), 9 Manfredi Albanese, 8 Henry Time-Stowers, 7 Toa Halafihi, 6 Braam Steyn (46′ Alessandro Izekor), 5 Carl Wegner, 4 Marco Lazzaroni (c) (71′ Nicola Piantella), 3 Nahuel Tetaz (51′ Tiziano Pasquali), 2 Gianmarco Lucchesi (58′ Manuel Arroyo), 1 Thomas Gallo (51′ Federico Zani).

Head Coach: Marco Bortolami.

Benetton Treviso-Dragons 34-14: gli highlights in 3'

United Rugby Championship Quando giocano Benetton Treviso e Zebre: dove vederle in tv e streaming 13/10/2022 ALLE 11:36