Prevale la linea verde nel primo XV scelto dallo staff tecnico azzurro al rientro in campo dopo lo stop forzato nei primi mesi di marzo con un esordiente in campo, due in panchina pronti a subentrare e una formazione titolare con 25,6 anni di media come età.

Triangolo allargato formato dall’esperto Jayden Hayward – unico over 30 a lista gara – e la coppia Bellini-Padovani, quest’ultimo al rientro nel gruppo azzurro dopo alcuni infortuni che nella scorsa stagione gli hanno impedito di scendere in campo con regolarità. Carlo Canna – dopo i primi tre match del Sei Nazioni – viene confermato come centro accanto a Luca Morisi. Mediana inedita con il primo caps per il neo biancoverde Paolo Garbisi – reduce dall’esordio in Guinness PRO 14 con il Benetton Rugby – e Marcello Violi.

Jake Polledri, dopo aver tenuto con continuità con il timone della mischia in Premiership con il suo club, indosserà per la prima volta la maglia numero 8 azzurra affiancato da Braam Steyn e Sebastian Negri. Seconda linea di stampo Benetton con Lazzaroni e Cannone, inedita in Nazionale, mentre in prima linea i colori sono quelli delle Zebre con Fischetti – alla prima da titolare – e Zilocchi ai lati di Luca Bigi giunto al suo cap numero quattro come capitano dell’Italrugby.

In panchina troveranno posto il tallonatore esordiente Gianmarco Lucchesi, Simone Ferrari, Pietro Ceccarelli, David Sisi, Johan Meyer, Maxime Mbandà – che in settimana ha ricevuto la medaglia come Cavaliere della Repubblica per l’impegno profuso durante il lockdown – Callum Braley e l’utility back Federico Mori, terzo esordiente di giornata.

“E’ una bella sensazione tornare a lavorare in vista di un impegno internazionale importante. Ho visto pian piano la squadra crescere in questi mesi di ripresa delle attività dopo il lockdown e ora non vedo l’ora di vederli in campo. Abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno tanta voglia di voler dimostrare il loro valore in campo e conquistare un posto in squadra in questo gruppo. Tutti possono arrivare, la sfida difficile è confermare di poter continuare a vestire la maglia della Nazionale in altre occasioni in futuro. Assenza di pubblico? Siamo consapevoli delle difficoltà che il mondo sta vivendo ora. Sarà un partita particolare senza i nostri tifosi, ma avremo un motivo in più – oltre ai tanti che già abbiamo – per cercare di raccogliere un risultato positivo anche per chi non potrà seguirci allo stadio” ha dichiarato Smith.

Quattro i giocatori convocati per la trasferta irlandese ma non inseriti a lista gara: Leonardo Ghiraldini – unico centurione presente in rosa e icona del rugby italiano – Tommaso Allan, Daniele Rimpelli e Guglielmo Palazzani, questi ultimi aggregati al gruppo nella settimana corrente.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 26 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 23 caps)*

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 32 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 26 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, esordiente)*

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

8 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 16 caps)

7 Braam STEYN (Benetton Rugby, 39 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 25 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)*

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 6 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, esordiente)*

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 29 caps)*

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 9 caps)*

19 David SISI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

20 Johan MEYER (Zebre Rugby Club 4 caps)

21 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

22 Callub BRALEY (Benetton Rugby Club, 8 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

Franco Smith: "Contenti di ripartire, siamo carichi"

