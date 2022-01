Salto Con Gli Sci

4 Trampolini 2022, Ryoyu Kobayashi conquista la sua seconda "Aquila d'Oro": la cerimonia di premiazione

4 TRAMPOLINI - Secondo trionfo in carriera per Ryoyu Kobayashi nella Tournée. Sfuma l’impresa del secondo grande slam all’ultima gara, ma per il Concorde è un successo altrettanto storico. Nessuno della sua nazionalità ha mai messo in bacheca più di un’aquila d’oro, il tipico trofeo del vincitore dei 4 Trampolini.

00:03:00, un' ora fa