Sul terribile scenario della guerra tra Russia e Ucraina, arrivano veloci le prime decisioni delle Federazioni sportive circa gli eventi che avrebbero dovuto tenersi in Russia: la Finale di Champions League è stata immediatamente spostata da Mosca a Parigi dopo la riunione straordinaria convocata per venerdì mattina. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Sci, con gare organizzate in Russia nele prossime settimane, la FIS ha deciso di cancellare tutti gli eventi o spostarli in un'altra località "nell'interesse della sicurezza di tutti i partecipanti e per mantenere l'integrità della Coppa del Mondo". La decisione arriva poche ore dopo la scelta di annullare la gara di Ski-Cross di Sunny Valley, a cui inizialmente avevano preso parte solo 6 atleti russi.

GLI EVENTI IN RUSSIA

Coppa del Mondo di Sci Cross FIS - 25-27 febbraio, Sunny Valley (RUS)

Coppa del Mondo di Freestyle FIS - 26-27 febbraio, Yaroslavl (RUS)

Coppa del Mondo FIS di salto con gli sci femminile - 18-20 marzo, Nizhny Tagil (RUS)

Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile FIS - 25-27 marzo Chaikovsky (RUS)

Coppa del Mondo di sci di fondo FIS - 18-20 marzo, Tyumen (RUS)

Inoltre, la FIS fa sapere di star lavorando per garantire a tutti gli atleti e gli staff - che si sono recati in Russia - per partecipare agli eventi e farli rientrare in patria il prima possibile.

