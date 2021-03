Danie-Andre Tande ha passato una nottata senza peggioramenti. Dopo la . Dopo la caduta rovinosa di Planica c'è apprensione nei confronti del saltatore norvegese, trasportato subito (privo di conoscenza) all'ospedale di Lubiana.

Non ci sono comunicati ufficiali da parte della sua Federsci, ma i colleghi della redazione norvegese di Eurosport hanno dato un aggiornamento sulle condizioni dell'atleta, che resta in coma farmacologico dopo la brutta caduta, la frattura di una clavicola e un polmone perforato. Sono stati per fortuna esclusi danni a testa e collo.

Questo quanto dichiarato da Guri Ranum Ekås, medico della squadra di salto norvegese:

Daniel è ben seguito in ospedale. È andata bene per tutta la notte. La situazione è stabile e, come previsto, verranno effettuati nuovi esami oggi

Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti, nella speranza che le notizie man mano migliorino.

