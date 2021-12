Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci, Coppa del Mondo - Marita Kramer fa 3 su 5: rivivi il salto vincente a Klingenthal

SALTO CON GLI SCI - 11a vittoria in carriera, 3a nella Coppa del Mondo di questa stagione per Marita Kramer. La differenza per l'austriaca, sull'ultimo salto, l'ha fatta il metro in più.

00:01:25, 2 ore fa