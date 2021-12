Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci - Coppa del Mondo, "Un buon Kobayashi, ma non il miglior Kobayashi": rivivi il suo salto a Klingenthal

SALTO CON GLI SCI - Dopo aver vinto le qualificazioni di venerdì e sabato, il giapponese cerca un buon piazzamento alla gara 'vera' della domenica in quel di Klingenthal. Non malissimo, anche se non sarà il salto della vittoria. Non male, però, considerando la squalifica degli ultimi giorni per Kobayashi che non si è potuto allenare.

00:00:49, un' ora fa