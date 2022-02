Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci, Coppa del mondo - "Il salto di Kobayashi è un capolavoro": il giapponese torna leader

SALTO CON GLI SCI - A Lahti si impone Kobayashi con un ex aequo con Granerud. Tanto basta però al giapponese per tornare in testa alla Coppa del Mondo davanti a Granerud. Il Giappone non vinceva sul trampolino di Lahti dal 1996.

00:01:12, 10 minuti fa