Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci, Coppa del Mondo - Che salto nella neve: Geiger si prende il 2° posto a Nizhny Tagil

SALTO CON GLI SCI - Dopo il 1° posto nella giornata di sabato, altro podio per Geiger in questo avvio in Coppa del Mondo. Salto incredibile con condizioni meteo non ottimali: il tedesco è 2° solo alle spalle di Granerud.

00:01:13, un' ora fa