Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci, Coppa del Mondo - Granerud, record rinviato: è 3° a Nizhny Tagil

SALTO CON GLI SCI - Con una vittoria, diventerebbe il norvegese con più successi in Coppa del Mondo. Non è questo il giorno però per Granerud che rimedia un terzo posto alla prima uscita stagionale a Nizhny Tagil. Norvegese comunque sul podio, e non era una cosa scontata. Vince Geiger, 2° Kobayashi.

00:01:47, 15 minuti fa