Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci, Coppa del Mondo - Kobayashi sfrutta il vento ed è 2° a Nizhny Tagil

SALTO CON GLI SCI - Nella prima serie non era andato benissimo, ma poi il giapponese sfrutta alla grande il vento della seconda serie per piazzare un salto da 131 metri. Non gli basta per vincere (fa meglio Geiger), ma gli vale il 2° posto alla prima uscita stagionale. Kobayashi tiene infatti dietro Granerud, Stoch e Nakamura.

00:01:05, un' ora fa