Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci - La favola Tande si avvera: torna a vincere a quasi un anno dal terribile incidente, rivivi il salto

SALTO CON GLI SCI - Per fortuna, ogni tanto, una storia a lieto fine. Daniel-André Tande aveva rischiato la vita il 25 marzo 2021. Una caduta in allenamento a più di 100 km/h. Un'emorragia cerebralee il suo cuore che si era fermato per qualche secondo. Per miracolo si è ripreso ed ha ripreso a gareggiare e, oggi, a quasi un anno da quell'incidente è tornato a vincere.

00:01:13, 2 ore fa