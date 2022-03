Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci - Tande: "Un giorno speciale. Mai mi sarei aspettato di salire sul podio quest'anno"

SALTO CON GLI SCI - Strano, ma vero. Verissimo. Daniel André Tande torna alla vittoria, qualcosa di impossibile da immaginare quest'anno visto che il norvegese era ancora in fase di rodaggio dopo il terribile incidente dello scorso anno. Invece... Ha vinto proprio nella sua Norvegia, ad Oslo, un giorno davvero speciale per lui e per la sua famiglia.

