Giovanni Bresadola inagura molto bene la sua avvenutura a Cinque Cerchi, qualificandosi per la gara individuale maschile di salto con gli sci (trampolino normale), in programma il 6 febbraio dalle ore 11:00 italiane. In una prova di qualificazione caratterizzata da tanto vento frontale ma anche trasversale, che causa pause interminabili, e una preponderanza impressionante della velocità di stacco - che non tutti riescono a trovare - per ottenere la misura, l'italiano chiude al 21° posto. Bredasola ottiene infatti una misura di 94.0 metri e un punteggio di 91.8 (due 17.5 e un 17.0 quanto a voto dei giudici, 58 punti distanza e -18.2 di compensazione)

A livello di posizioni di testa, la Norvegia beneficia di condizioni quasi ottimali nei salti di Marius Lindvik (1° con 116.7) e Robert Johansson (2° con 116.6), mentre il fenomeno giapponese, Ryoyu Kobayashi termina al 4° posto con un punteggio di 111.4. Soltanto tre i saltatori eliminati: Filip Sakala (Repubblica Ceca) con 39.2, Anton Korchuk (Ucraina) con 38.0 e il beniamino di casa, Qiwu Song ultimo con un punteggio di 24.3.

Ad

Buon salto e qualificazione nei 50 per Giovanni Bresadola

Pechino 2022 Marius Lindvik vola nelle qualificazioni del trampolino normale maschile UN' ORA FA

Marius Lindvik vola nelle qualificazioni del trampolino normale maschile

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta del salto con gli sci

Pechino 2022 Buon salto e qualificazione nei 50 per Giovanni Bresadola 2 ORE FA