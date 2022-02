Salto Con Gli Sci

Olimpiadi invernali Il "morso del Koba", salto assurdo di Kobayashi, Ambesi in estasi

Pechino 2022 - Salto pazzesco del campione giapponese in corsa per la sua prima medaglia Olimpica ai Giochi invernali in Cina. Prestazione maiuscola del campione nipponico, coi nostri Francesco Paone e - soprattutto - Max Ambesi letteralemente e giustamente esaltati.

